Arcadis-baas: door oorlog meer besef van belang energietransitie

De oorlog in Oekraïne heeft bijgedragen aan het besef dat bedrijven en huishoudens snel van de fossiele brandstoffen af moeten. Dat merkt ingenieurs- en adviesbureau Arcadis bij zijn klanten. De noodzaak van die energietransitie wegens het klimaat is niet nieuw, maar volgens topman Peter Oosterveer heeft het dichter draaien van de gaskraan door Rusland bij sommige klanten de definitieve zet gegeven.

‘Hoe cynisch het ook is, die oorlog heeft bijgedragen aan het besef dat het anders moet. Maar dat komt door extreem trieste omstandigheden, ik kan het niet anders omschrijven’, zegt Oosterveer op de dag waarop Arcadis zijn kwartaalcijfers bekendmaakte. ‘Die energietransitie is er al langer, maar niet iedereen pakte dat op de juiste manier aan. Door de oorlog heeft die urgentie nu een andere dimensie gekregen.’

Vooral grote energieslurpende bedrijven en organisaties klopten bij Arcadis aan voor advies, nu de gasprijs historisch hoog is in Europa. In de Verenigde Staten nemen de investeringen in infrastructuur voor elektrisch rijden toe. Oosterveer benadrukt dat die toenemende interesse niet alleen op het conto van oorlog komt, maar dat ook de Green Deal van de EU en klimaatplannen van de Amerikaanse president Joe Biden helpen.

Verantwoordelijkheid voelen

Als ‘privépersoon’ vindt de bestuursvoorzitter van Arcadis het belangrijk dat de wereld voor toekomstige generaties even leefbaar blijft als nu. ‘Het bedrijf voelt die verantwoordelijkheid ook. Maar of de hele samenleving dat ook doet? Het korte antwoord daarop is: nee. Want anders zou het niet zo’n grote uitdaging zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.’

Daarbij speelt mee dat volgens Oosterveer sommige mensen denken het moment voor echt grote veranderingen nog ver weg ligt in 2050. ‘Maar de grootste stappen moeten we de komende acht jaar zetten. Dat gaat nog wel een probleem worden. Het moet nu gebeuren en het draagvlak moet er bij iedereen zijn. Maar we zijn zeker in staat om in een uitdagende omgeving het hoofd boven water te houden.’