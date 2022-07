Nieuwe fase in restauratiewerk Notre-Dame, die in 2024 open moet

Aan het eind van de zomer moet daadwerkelijk begonnen worden aan de herstelwerkzaamheden van de Notre-Dame van Parijs. De opruimfase van het restauratiewerk is inmiddels afgerond, zegt de Franse cultuurminister Rima Abdul Malak. Zij bracht donderdag een bezoek aan de beroemde kathedraal die in april 2019 in brand vloog en flink werd beschadigd.

‘We hebben er alle vertrouwen in dat het grootste deel van dit werk is afgerond in het jaar 2024, het jaar van de heropening van de kathedraal voor gelovigen en voor het publiek’, aldus Abdul Malak. Dat jaar is Parijs de gastheer van de Olympische Spelen. Vlak na de brand kondigde president Emmanuel Macron al aan het vroeggotische gebouw binnen vijf jaar te zullen heropenen.

Maar om in 2024 open te kunnen, moet er hard gewerkt worden. Projectleider van de restauratie, oud-legerleider Jean-Louis Georgelin, denkt dat het kielekiele wordt. ‘Notre-Dame heropenen tegen 2024 wordt moeilijk’, zei hij vorige week nog tegen de Franse krant Le Figaro. Volgens hem zijn er altijd onvoorziene omstandigheden en moeilijkheden.

Donoren hebben gezamenlijk ruim 840 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opknappen van de Notre-Dame. Volgens Georgelin is een groot deel van dat geld nodig om de binnenkant van de kathedraal te reinigen. Zo’n 150 miljoen is gebruikt om het gebouw veilig te maken. En een ongeveer even zo groot bedrag is nodig voor het restauratiewerk van de buitenkant.