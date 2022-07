ArcelorMittal, Shell en Unibail houden AEX op winst

Naast de cijferstroom verwerkten beleggers nog het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdag de rente opnieuw met 0,75 procentpunt. Sinds begin jaren 80 heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 715,40 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 934,74 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent. Een verdere daling van het consumentenvertrouwen in de eurozone tot het laagste niveau ooit, zorgde daarbij voor enige koersdruk.

Arcelor

Arcelor dikte 4 procent aan. De grootste staalfabrikant ter wereld profiteerde van de hogere staalprijzen en blijft positief over de vraag naar zijn producten ondanks de economische onzekerheid. Het bedrijf gaat ook eigen aandelen inkopen. In de MidKap wonnen sectorgenoten AMG en Aperam tot 5 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield steeg bijna 4 procent. Shoppers hebben in het tweede kwartaal meer uitgegeven in winkelcentra van het concern dan voor de coronapandemie. De eigenaar van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam haalde dankzij die opleving weer meer huur binnen en verhoogde zijn winstverwachtingen.

Shell

Shell klom 2 procent. Het olie- en gasconcern boekte opnieuw een miljardenwinst door de hoge prijzen voor energie en brandstof vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook gaat Shell voor 6 miljard dollar aan aandelen inkopen.

UMG verloor 2,5 procent, hoewel het platenlabel achter popsterren als Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande en Lady Gaga meer omzet boekte in de eerste jaarhelft. Bierbrouwer Heineken zakte 1,8 procent na teleurstellende resultaten van concurrent AB InBev (min 5 procent).

Santander

In Madrid wist de Spaanse bank Santander beleggers niet te overtuigen met zijn kwartaalcijfers en werd dik 2 procent lager gezet. In Parijs zakte Airbus 6 procent. De vliegtuigfabrikant verlaagde zijn productiedoelstellingen vanwege problemen met de levering van onderdelen. De resultaten van het Duitse Volkswagen (plus 2 procent) vielen wel in de smaak.

De euro was 1,0172 dollar waard, tegen 1,0125 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 99,08 dollar. Brentolie klom 1,4 procent in prijs tot 108,14 dollar per vat.