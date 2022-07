Meerdere trekkers rijden op A35 bij Almelo

Meerdere trekkers rijden donderdagochtend op de A35 ter hoogte van Almelo in de richting van Enschede. Door de langzaam rijdende landbouwvoertuigen is er zo’n half uur vertraging, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Volgens de ANWB gaat het om ongeveer veertig trekkers. ‘We kunnen vooralsnog niet inschatten of ze stil gaan staan’, aldus de ANWB-woordvoerder. Het is niet duidelijk of er politie aanwezig is.

De afgelopen tijd zijn er vaker boerenprotesten geweest waarbij trekkers langzaam reden op snelwegen of snelwegen blokkeerden. Daarmee wordt geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet.