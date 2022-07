Politie: nog niemand aangehouden voor afvaldumpingen snelwegen

Er is vooralsnog niemand aangehouden voor de verschillende afvaldumpingen op meerdere snelwegen afgelopen nacht. Dat meldt een woordvoerder van de korpsleiding van de politie. ‘Met de middelen die wij beschikbaar hebben, gaan we eerst kijken wat er gebeurd is.’

Die middelen zijn bijvoorbeeld camerabeelden of getuigenverklaringen. De politie gaat ‘zeker proberen’ de mensen op te sporen die verantwoordelijk zijn voor de afvaldumpingen op de wegen. ‘Maar onderzoeken lopen niet zo snel. Ook al heb je camerabeelden, dan moet je die persoon ook nog opsporen.’

Op meerdere snelwegen in het land werden afgelopen nacht hooibalen, mesthopen en autobanden gedumpt. Tussen de rommel zit op sommige plekken ook asbest. Op de A7 tussen Groningen en Drachten gebeurde afgelopen nacht door afvaldumping een ongeluk met meerdere voertuigen. Daarbij raakte niemand gewond.

Donderdagochtend is er op een aantal plaatsen nog hinder voor het verkeer door de rommel. Zo blijft de A1 van Hengelo richting Apeldoorn ter hoogte van Voorst (Gelderland) waarschijnlijk dicht tot het einde van de middag door opruimwerkzaamheden. Die duren langer, omdat de aannemers die in eerste instantie de weg zouden schoonmaken, zich terugtrokken na bedreigingen en intimidatie. Er is wel een nieuwe aannemer gevonden.