ArcelorMittal sterkste stijger in groene AEX na kwartaalcijfers

ArcelorMittal was donderdag met een winst van bijna 4 procent de sterkste stijger in de AEX-index, die een kleine stijging liet zien. De grootste staalfabrikant ter wereld profiteerde van de hogere staalprijzen en blijft positief over de vraag naar zijn producten ondanks de economische onzekerheid. Het bedrijf kondigde daarnaast aan 60 miljoen eigen aandelen te gaan inkopen en het Braziliaanse staalbedrijf CSP over te nemen voor ongeveer 2,2 miljard dollar.

Shell dikte ruim 1 procent aan. Het olie- en gasconcern boekte opnieuw een miljardenwinst door de hoge prijzen voor energie en brandstof vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook gaat Shell voor 6 miljard dollar aan aandelen inkopen.

Naast een stroom van resultaten van grote bedrijven als AB InBev, Volkswagen, Sanofi, Santander en Nestlé verwerkten de Europese markten nog het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdag de rente opnieuw met 0,75 procentpunt. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd.

URW

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 717,04 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 939,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield klom 2,9 procent. Shoppers hebben in het tweede kwartaal meer uitgegeven in winkelcentra van het concern dan voor de coronapandemie. De eigenaar van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam haalde dankzij die opleving weer meer huur binnen en verhoogde zijn winstverwachtingen.

RELX

Dataleverancier RELX (min 0,1 procent) boekte afgelopen halfjaar meer winst en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar. UMG verloor 2,7 procent ondanks dat het platenlabel achter popsterren als Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande en Lady Gaga meer omzet boekte in de eerste jaarhelft.

Arcadis klom 2,5 procent in de MidKap. Het advies- en ingenieursbureau profiteerde van de wens van bedrijven en overheden om minder afhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstoffen vanwege de oorlog in Oekraïne. De omzet en winst namen daardoor toe.

Olieprijzen

In Madrid verloor Santander 2 procent na teleurstellende kwartaalcijfers van de Spaanse bank. De Britse bank Barclays, die ook met resultaten kwam, daalde 0,5 procent in Londen. In Parijs zakte Airbus 3,9 procent. De vliegtuigfabrikant verlaagde zijn productiedoelstellingen vanwege problemen met de levering van onderdelen.

De euro was 1,0202 dollar waard, tegen 1,0125 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,8 procent tot 98,97 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 107,93 dollar per vat.