Marieke Blom wordt wereldwijd hoofdeconoom bij ING

Marieke Blom is benoemd tot wereldwijd hoofdeconoom bij ING en hoofd van de onderzoeksafdeling van de bank. Ze begint in augustus in de functie. Blom was sinds 2014 hoofdeconoom van ING Nederland en blijft dat ook.

In de nieuwe functie geeft Blom straks leiding aan meer dan zestig economen en analisten. Blom zegt ‘vereerd’ te zijn met de benoeming en hoopt zich ‘nog meer in te zetten voor maatschappelijke thema’s’. Ook wordt duurzaamheid een belangrijker onderwerp voor de bank, zegt ze in een toelichting.