Publiek in winkelcentra van URW geeft meer uit dan voor corona

Shoppers hebben in de maanden april, mei en juni meer uitgegeven in winkelcentra van vastgoedverhuurder Unibail-Rodamco-Westfield (URW) dan voor de coronapandemie. De eigenaar van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam haalde dankzij die opleving weer meer huur binnen.

In het tweede kwartaal kwam de omzet van huurders in de 85 winkelcentra van URW uit op 105 procent van de opbrengsten in dezelfde periode van 2019. In de jaren 2020 en 2021 had het bedrijf nog last van lockdowns in grote delen van de wereld, waardoor fysiek winkelen onmogelijk was of zwaar werd beperkt.

Veel winkeliers bedongen in die coronajaren uitstel van hun huurbetalingen omdat ze door de crisis amper geld binnenkregen. Nu in Europa en de Verenigde Staten vrijwel geen coronamaatregelen meer van kracht zijn, kan de vastgoedinvesteerder die achterstallige huur weer innen. Daarnaast staat er minder winkelruimte leeg, wat ook goed is voor de huuropbrengsten.

Schuldenlast

Na aftrek van de eigen kosten hield URW in het eerste halfjaar ruim 1,1 miljard euro aan huur over. Dat is 45 procent meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 601 miljoen euro, tegenover een verlies van 421 miljoen euro in dezelfde periode van 2021. Toen namen afwaarderingen op het vastgoed van URW nog een hap uit het nettoresultaat.

URW is druk bezig om veel bezittingen te verkopen zodat de hoge schuldenlast wat draaglijker wordt. In Europa verkocht het bedrijf onder andere winkelcentra in Almere, Parijs, Stockholm en Hamburg. In totaal wil URW in Europa voor 4 miljard euro aan winkelruimtes hebben verkocht. De teller staat nu op 3,2 miljard euro.

Voor winkeliers breken mogelijk opnieuw moeilijke tijden aan. Door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne is het consumentenvertrouwen in veel Europese landen en de VS gedaald. Toch kijkt URW positief vooruit en verhoogt het bedrijf zijn winstverwachtingen.