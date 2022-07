Volkswagen: onderdelentekort neemt af, vraag naar auto’s groeit

De Duitse autoproducent Volkswagen ziet de vooruitzichten voor de rest van het jaar rooskleurig in, dankzij afnemende tekorten aan onderdelen zoals chips. Daarnaast is er volgens het concern een sterke vraag naar nieuwe auto’s.

De leveringen van onderdelen zijn de afgelopen weken ‘aanzienlijk’ hersteld. Autoproducenten hebben al tijden last van de oorlog in Oekraïne, waardoor de toeleveringsketens voor materialen en onderdelen zijn verstoord. Dat heeft zwaar gedrukt op de resultaten.

Het concern zag de operationele winst in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 28 procent dalen tot 4,7 miljard euro. Dit was echter wel ruim boven de verwachtingen van marktkenners. De omzet groeide met ruim 3 procent tot 69,5 miljard euro.

Financiële robuustheid

‘Ondanks ongekende wereldwijde uitdagingen heeft Volkswagen een opmerkelijke financiële robuustheid getoond in het afgelopen halfjaar’, zei Arno Antlitz, financieel topman van het concern, in een toelichting. VW, de grootste autofabrikant van Europa, waarschuwde in april al voor financiële tegenvallers als gevolg van de oorlog in Oekaïne.

Vorige week maakte het concern bekend dat topman Oliver Blume van sportwagenmerk Porsche de leiding overneemt bij het moederconcern. Met ingang van september volgt hij Herbert Diess op, die sinds 2018 aan het hoofd staat van de Duitse autogroep. Sinds 2015 is VW al vier keer van bestuursvoorzitter gewisseld.