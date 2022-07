Aantal slachtoffers door aardbeving in Filipijnen loopt op

Het dodental na de aardbeving woensdag in de Filipijnen is opgelopen naar vijf. Meer dan 150 mensen zijn gewond geraakt. De beving met een kracht van 7 was voor het land een van de krachtigste in jaren en wordt opgevolgd door vele naschokken.

Het epicentrum lag in de provincie Abra, in het noorden van het grootste eiland Luzon. De beving was voelbaar in grote delen van het eiland, zo ook in de hoofdstad Manilla. Gebouwen raakten beschadigd en aardverschuivingen zorgden voor wegblokkades. Ook is de stroom op meerdere plekken uitgevallen. Volgens de autoriteiten zijn bijna 13.000 mensen getroffen door de gevolgen van de aardbeving.

De politiechef in Abra omschrijft de totale schade als ‘zeer minimaal’. ‘We hebben niet veel mensen op evacuatielocaties, hoewel veel mensen op straat blijven vanwege de naschokken.’ Van de ruim achthonderd naschokken waren er 24 voelbaar. Het Filipijns Instituut voor Vulkanologie en Seismologie verwacht dat de naschokken ‘meerdere weken’ zullen blijven aanhouden.

President Ferdinand Marcos jr. dringt er bij mensen op aan pas na een inspectie van hun woningen huiswaarts te keren. De meeste doden en gewonden vielen door rondvliegend puin en het deels of volledig instorten van gebouwen. Van de honderden bouwwerken die schade hebben opgelopen, zit er een aantal in Vigan. De koloniale stad is een populaire bestemming voor toeristen en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Het Aziatische land ligt net als Indonesië op de zogeheten ‘ring of fire’, een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen. In oktober 2013 stierven meer dan tweehonderd mensen door een beving met een kracht van 7,1. In 1990 had een aardbeving met een kracht van 7,8 naar schatting ruim 1200 doden tot gevolg.