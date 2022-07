Nestlé verhoogt prijzen met 6,5 procent, KitKat en Maggi duurder

Voedingsmiddelenproducent Nestlé gaat door met het verhogen van de prijzen van zijn producten, zoals KitKat-chocoladerepen en bouillonblokjes van Maggi. In het eerste kwartaal werden de producten gemiddeld al zo’n 5 procent duurder, met ook het tweede kwartaal erbij komt die stijging uit op 6,5 procent. Het Zwitserse concern ziet dat terug in zijn omzet, een teken dat consumenten de prijsverhogingen lijken te pikken en de vraag naar ook bijvoorbeeld Nesquik-cacaodrank hoog blijft.

Vooral de vraag naar kattenvoer van Purina en snoepgoed groeide sterk, waar de chocolade van KitKat het met name goed deed. Ook koffie en water noteerden een opvallende groei, wat volgens Nestlé kwam door een toename in het aantal verkopen buitenshuis. Vorig jaar had het bedrijf nog vaker last van coronabeperkingen. Ook vleesvervangers van Garden Gourmet waren gewild door consumenten, gezien de hogere opbrengsten door plantaardige producten van meer dan 10 procent.

Nestlé rekent voor dit jaar op een 7 tot 8 procent hogere omzet, waar eerder rekening werd gehouden met een groei van zo’n 5 procent. De belangrijkste oorzaak van die hogere verdiensten zijn de prijsverhogingen. Het concern zegt verantwoordelijk om te gaan met het duurder maken van producten en tegelijkertijd ook zelf op de kosten te letten om de duurdere energie en grondstoffen aan te kunnen. Nestlé zegt dat die acties tot nu toe goed werken. De omzet kwam het eerste halfjaar uit op 45,6 miljard Zwitserse frank (zo’n 46,5 miljard euro), een groei van ruim 9 procent op jaarbasis.

Eerder meldden andere grote verkopers van consumentenproducten als Unilever, Danone en Reckitt Benckiser (RB) dit jaar op betere omzet te rekenen door de flink opgelopen inflatie.