Staalfabrikant ArcelorMittal positief ondanks gevolgen Oekraïne

ArcelorMittal, ‘s werelds grootste staalproducent, blijft positief over de staalvraag ondanks de economische onzekerheid. Dat meldt het bedrijf in een handelsbericht over de eerste zes maanden van dit jaar. Hoewel de oorlog in Oekraïne, waar het bedrijf fabrieken heeft, de resultaten van het afgelopen halfjaar ‘overschaduwde’, ziet de producent vanwege de energietransitie nog genoeg kansen voor de toekomst.

‘Het conflict beïnvloedt de groei wereldwijd en zorgt voor verdere druk op de prijzen, die zich vertaalt in het verminderen van de vraag’, aldus topman Aditya Mittal in een toelichting. De staalproductie daalde in het eerste halfjaar naar bijna 31 miljoen ton, tegenover ruim 35 miljoen ton in dezelfde periode een jaar geleden. Desondanks schat de producent staalvraag voor de lange termijn positief in, onder andere door kansen door de energietransitie en de ‘toenemende groei van ontwikkelende economieën’, zegt de topman.

ArcelorMittal profiteerde ondanks de afname van de leveringen van staal in onder meer Europa en Oekraïne van de hogere prijzen als gevolg van de inflatie. De omzet kwam eind juni uit op bijna 44 miljard dollar (43 miljard euro), tegenover 35 miljard dollar een jaar geleden. De nettowinst bleef stabiel en kwam uit op 8 miljard dollar. Een jaar geleden was deze nog 6,3 miljard dollar.

ArcelorMittal zegt verder een aantal bedrijven te hebben gekocht om te kunnen voldoen aan de veranderende eisen die gesteld worden voor een meer energiezuinige productie van staal. Zo maakte de staalproducent ook bekend het Braziliaanse bedrijf Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) te kopen voor 2,2 miljard dollar.

Met de aankoop hoopt ArcelorMittal mee te kunnen liften op plannen in die regio voor schone elektriciteit en groene waterstof, zegt de fabrikant in een persbericht. De overname moet nog goedgekeurd worden door toezichthouders en wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond.