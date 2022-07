Drukke dag op Damrak met cijfers Shell, Arcelor en RELX

De Europese markten verwerken daarnaast nog het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdag de rente opnieuw met 0,75 procentpunt. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een positief begin. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. In Azië gingen de aandelenmarkten donderdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent hoger.

Shell

Olie- en gasconcern Shell heeft wederom flink geprofiteerd van de hoge prijzen voor energie en brandstof door de oorlog in Oekraïne. In het tweede kwartaal zette Shell daardoor opnieuw een miljardenwinst in de boeken. Ook gaat Shell voor 6 miljard dollar aan aandelen inkopen.

Bij staalconcern ArcelorMittal nam de omzet in het tweede kwartaal licht toe, terwijl de nettowinst iets afnam. Het bedrijf kondigde daarnaast aan 60 miljoen eigen aandelen te gaan inkopen. Ook neemt Arcelor het Braziliaanse staalbedrijf CSP over voor ongeveer 2,2 miljard dollar.

UMG

Dataleverancier RELX boekte afgelopen halfjaar meer omzet en winst. Het bedrijf handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar. Verfconcern AkzoNobel zal mogelijk bewegen op een adviesverlaging door de Britse bank HSBC.

Platenmaatschappij Universal Music Group (UMG) heeft in de eerste helft van dit jaar een hogere omzet behaald. Het label achter popsterren als Taylor Swift, Billie Eilish, Drake, Ariana Grande, Justin Bieber en Lady Gaga deed onder meer goede zaken met de verkoop van abonnementen op de streaming van muziek.

Kleinere bedrijven

Bij de kleinere bedrijven kwamen Arcadis, Intertrust, Vastned, Marel en CM.com met kwartaalberichten. Advies- en ingenieursbureau Arcadis profiteerde van de wens van bedrijven en overheden om minder afhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstoffen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat leverde het bedrijf nieuwe adviesklussen op. De omzet en winst namen daardoor toe.

De euro was 1,0219 dollar waard, tegen 1,0125 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 98,45 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 107,47 dollar per vat.