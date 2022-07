Bibliotheken organiseerden minder activiteiten door corona

De bibliotheken in Nederland hebben ook vorig jaar nog last gehad van de pandemie. Niet alleen de uitleen van boeken nam af, ook het aantal georganiseerde activiteiten van bibliotheken lag in 2021 lager ten opzichte van het jaar ervoor. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het contrast met 2019, het jaar voor de coronacrisis, is erg groot.