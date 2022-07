Techbedrijven stijgen na resultaten Microsoft en Google-moeder

Techbedrijven stegen woensdag stevig op de aandelenbeurzen in New York. De resultaten van de grote techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet en de goedkeuring van een wet voor steun aan chipbedrijven zorgden al voor een positieve sfeer op Wall Street, de al verwachte renteverhoging van de Federal Reserve deed de rest. Uiteindelijk gingen de beurzen stevig omhoog.

Zowel Microsoft als Alphabet presteerde wat minder dan verwacht, maar beleggers richtten zich op lichtpuntjes in de resultaten. Zo wist Alphabet (plus 7,7 procent) meer geld binnen te halen met advertenties hoewel veel bedrijven vanwege de economische onzekerheid hun reclamebudgetten verkleinen. Microsoft hield ondanks de verslechterde economische omstandigheden wel vast aan zijn verwachtingen voor de rest van jaar en werd beloond met een koerswinst van 6,7 procent.

Ook chipbedrijven deden het goed. Intel, Qualcomm en AMD dikten tot 5,4 procent aan, nadat een wet door de Senaat werd aangenomen, waarin 52 miljard dollar is voorzien aan steun voor de uitbreiding van de chipproductie in de Verenigde Staten. Nu moet het Huis van Afgevaardigden nog stemmen over de wet, maar dat lijkt geen probleem. Texas Instruments ging 6,7 procent omhoog. Die chipmaker kwam ook met beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Renteverhoging

Verder werd de renteverhoging van de Federal Reserve met goedkeuring ontvangen. De centrale bank verhoogde de rente voor de tweede maand op rij met 0,75 procentpunt, precies zoals verwacht. Fed-voorzitter Jerome Powell liet doorschemeren dat bij de volgende beleidsvergadering mogelijk tot een lagere renteverhoging wordt besloten, al sloot hij opnieuw driekwart procentpunt erbij niet uit.

De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent in de plus op 32.197,59 punten. De brede S&P 500 klom 2,6 procent tot 4023,61 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 4,1 procent tot 12.032,42 punten. Voor de Nasdaq was dat de grootste dagstijging sinds november.

Boeing

Boeing dikte 0,1 procent aan. De vliegtuigfabrikant boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Ook viel het verlies groter uit dan voorzien. Voedingsproducent Kraft Heinz verloor 6 procent ondanks een verhoging van de omzetverwachting voor het hele jaar. Muziekstreamingdienst Spotify, die het aantal gebruikers in het tweede kwartaal flink zag groeien, dikte ruim 12 procent aan. Ook Hilton profiteerde van het herstel in de reissector. De hotelketen schroefde zijn verwachtingen op en werd 7,5 procent hoger gezet.

De euro was 1,0195 dollar waard, tegen 1,0125 dollar bij de slotbel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 3,4 procent tot 98,20 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent meer op 107,43 dollar per vat.