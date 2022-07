Undercoverafdeling politie op de schop na misstanden

De afdeling Werken Onder Dekmantel (WOD) van de politie gaat op de schop, zo is woensdag bekendgemaakt. Er hebben zich meerdere incidenten voorgedaan, waaronder de zelfdoding van een undercoveragent, en de al genomen maatregelen zijn volgens politiechef van de Landelijke Eenheid Oscar Dros ‘onvoldoende toekomstbestendig’. In samenspraak met het Openbaar Ministerie worden de lopende werkzaamheden van het huidige team ‘zo snel als mogelijk op een verantwoorde, gecontroleerde manier geleidelijk afgebouwd’.

Er wordt een nieuwe organisatie ontworpen, die volgens Dros onmisbaar is in de strijd tegen de zware georganiseerde criminaliteit. Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) spreekt tegen De Telegraaf over ‘uithuilen en opnieuw beginnen’.

Over de undercoverafdeling zijn meerdere kritische rapporten verschenen. Volgens betrokkenen heerst er een ‘giftige en manipulatieve werksfeer’, waardoor volgens de Inspectie voor Justitie en Veiligheid ook gevaarlijke situaties zijn ontstaan. De speciale commissie-Brouwer, die onderzoek deed naar de zelfmoord binnen het team, stelde dat die zelfdoding samenhing met het werk van de undercoveragent. Er was te weinig oog voor signalen dat het niet goed met hem ging.

Welzijn

In de nieuwe organisatie moet het welzijn van medewerkers centraal komen te staan ‘en gaat veel aandacht uit naar nieuwe kaders en (ethische) normen die heimelijk werk verder moeten professionaliseren’. Volgens De Telegraaf krijgen alle huidige undercoveragenten andere functies of krijgen ze een functie in een nieuw op te zetten team.

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) schrijft aan de Kamer dat ze de opvatting deelt dat er ‘stevige verbeteringen noodzakelijk zijn’. Verder meldt ze dat met het afbouwen van het WOD-team niet wordt afgedaan ‘aan de grote toewijding en inspanningen welke zijn geleverd door alle betrokken medewerkers. Binnen het heimelijk domein zijn er knappe prestaties geleverd.’