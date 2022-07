Muziekconcern Universal Music verhoogt omzet

Platenmaatschappij Universal Music Group (UMG) heeft in de eerste helft van dit jaar een hogere omzet behaald. Het label achter popsterren als Taylor Swift, Billie Eilish, Drake, Ariana Grande, Justin Bieber en Lady Gaga deed onder meer goede zaken met de verkoop van abonnementen op de streaming van muziek. UMG is sinds september vorig jaar genoteerd aan de beurs in Amsterdam.

De omzet klom in de eerste zes maanden van dit jaar naar 4,7 miljard euro, een toename van 17 procent vergeleken met een jaar eerder. Volgens UMG was bij alle segmenten sterke groei te zien. Het bedrijf is bijvoorbeeld ook actief met de verkoop van merchandise van artiesten. UMG zette een aangepaste winst in de boeken van 763 miljoen euro, een stijging van 32 procent op jaarbasis.

Tot het label behoren verder onder meer ook de Zuid-Koreaanse popgroep BTS, de Duitse metalband Rammstein en de Japanse boyband King & Prince. Ook heeft UMG de rechten op nummers van bijvoorbeeld de Beatles, Bob Dylan, Sting en Bob Marley.

De beursgang van UMG op Beursplein 5 behoorde tot de grootste in Amsterdam van de laatste jaren. Het concern heeft nu ook een hoofdvestiging in Hilversum, naast het operationele hoofdkantoor in het Californische Santa Monica.