Bloomberg: chemiebedrijf BASF kan gas aan Duits net leveren

Het Duitse chemiebedrijf BASF denkt erover om gas aan het Duitse net te leveren als de leveringen uit Rusland stilvallen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De beslissing van BASF om minder ammoniak te produceren, waar veel gas voor nodig is, zou het voor de onderneming mogelijk maken om gas over te houden.

BASF kondigde woensdag aan minder ammoniak te produceren. De gasprijs bepaalt 80 procent van de kostprijs van die grondstof voor onder meer kunstmest en sommige soorten plastic. Door de hoge gasprijzen is het niet meer rendabel om veel ammoniak te maken.

De ammoniakproductie is goed voor ongeveer een kwart van het gasgebruik op de belangrijkste productielocatie van BASF in Ludwigshafen. Het bedrijf zou het gasoverschot via een veiling aan kunnen bieden onder het Duitse noodplan voor de gastoevoer.

Een definitieve beslissing daarover is nog niet genomen. Die hangt af van de prijzen die via het veilingsysteem worden geboden voor het gas, aldus de ingewijden. Bovendien zou BASF ervoor kunnen kiezen om het gas zelf te houden voor het geval gas op rantsoen gaat deze winter.