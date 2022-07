Biden heeft geen corona meer en verschijnt weer in openbaar

De Amerikaanse president Joe Biden heeft geen corona meer. Hij is negatief getest op het virus en wil later op de dag bij het Witte Huis weer in het openbaar verschijnen na een week isolatie. Hij werd behandeld met het antiviraal medicijn Paxlovid.

Biden had de afgelopen dagen al haast geen klachten meer nadat hij vorige week positief werd getest op het coronavirus. De symptomen bij de 79-jarige president waren begin deze week ‘bijna geheel’ verdwenen.