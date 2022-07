Twitter gaat met minder kantoorruimte door, sluit kantoor Utrecht

Twitter gaat wereldwijd zijn kantoorruimte verkleinen nu een groot deel van de werknemers nog altijd in elk geval deels thuis werkt. Zo sluit het bedrijf kantoren in thuisbasis San Francisco, waar Twitter meerdere kantoren had, maar ook bijvoorbeeld in Seoul, Osaka, Madrid, Hamburg en Utrecht. Verder gaat het socialemediabedrijf in steden als New York, Tokio en Dublin verder met kleinere kantoren.