Grote bedrijven starten campagne tegen personeelstekort horeca

Grote bedrijven zijn samen een campagne gestart om personeel in de horeca te werven. Onder meer Heineken, Coca-Cola, McDonald’s en snackbarketen Bram Ladage willen daarnaast via een gezamenlijke vacaturesite het naar eigen zeggen hevige personeelstekort in hun sector tegengaan.

‘Nu alles na lange tijd weer open is, staat de sector voor een nieuwe uitdaging: het enorme personeelstekort’, melden de bedrijven bij de bekendmaking. Dit is volgens hen ‘de voornaamste reden waarom de openingstijden in de horeca op dit moment onder druk staan’.

Via een campagne wordt de boodschap verspreid hoe waardevol het is om in de horeca te werken. ‘Door te benadrukken dat je meer vaardigheden ontwikkelt dan je in eerste instantie zou denken, wil de sector studenten inspireren om hun carrière deze zomer te starten met een baan in de horeca.’ De vacaturewebsite is te vinden via mijnhorecabaan.nl.