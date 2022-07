Onderzoeker: groei chipmarkt zwakt flink af

Voor dit jaar voorziet Gartner nu een stijging van de wereldwijde chipverkopen met 7,4 procent. Dat is nog maar de helft van de groei die het onderzoeksbureau drie maanden geleden had verwacht. In 2021 stegen de chipverkopen nog met 26 procent.

In 2023 kan volgens Gartner dan een daling van de verkoop van halfgeleiders met 2,5 procent te zien zijn. ‘De wereldwijde chipmarkt gaat een periode van zwakte in die aanhoudt in heel 2023. We zien al zwakte bij eindmarkten, vooral markten die zijn blootgesteld aan consumentenbestedingen.’

Coronapandemie

Volgens Gartner zullen de verschepingen van pc’s dit jaar met 13 procent krimpen, na twee jaren van groei. Tijdens de coronapandemie was er juist nog sprake van een grote vraag naar computers door het vele thuiswerken. Verder denkt Gartner dat de verkoop van smartphones dit jaar met ruim 3 procent zal toenemen. Dat was nog een plus van bijna 25 procent in 2021.

Wel is Gartner positief gestemd over de vraag naar chips voor datacenters. Ook de vraag naar halfgeleiders in auto’s blijft volgens het onderzoeksbureau sterk. De auto-industrie heeft al langere tijd te kampen met tekorten aan chips.