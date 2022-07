Schrijver Felix Thijssen op 88-jarige leeftijd overleden

Schrijver Felix Thijssen is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden, bevestigt uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Thijssen is onder meer bekend van de twaalfdelige Max Winter-serie. Thijssen overleed in zijn woonplaats Saint-Germain-de-Calberte, in Frankrijk, waar hij sinds 1987 woonde.

Hij won voor het boek Cleopatra, het eerste werk in de serie, de prijs voor de beste Nederlandse misdaadroman, de Bruna Gouden Strop. Ook schreef Thijssen de boeken Eindspel, de Charlie Mann-thrillers en Onder de Spekboom, een grotendeels autobiografisch werk. Zijn boek Het diepe water werd genomineerd voor de Gouden Strop en leverde Thijssen de Belgische literatuurprijs de Diamanten Kogel op. Ook schreef hij verschillende scenario’s, zoals voor de film Help, de dokter verzuipt.

Thijssen werkte aan het begin van zijn carrière aan jeugdboeken onder de pseudoniemen Ruard Lanser en Philip van Akooy. Zo schreef hij onder de naam Lanser de Rob Staalman-avonturen en de Vince Robbers-westerns. Thijssen werd in 1933 geboren in Rijswijk. Hij ging toen hij 18 jaar was bij zijn vader wonen in Frankrijk, waar hij journalistiek ging studeren, en gaf vanaf 1952 les in een jezuïetenklooster. De schrijver kwam in 1981 weer even naar Nederland. Hij keerde in 1987 terug naar Frankrijk, waar hij in Saint-Germain-de-Calberte ging wonen, in de streek de Cevennen.