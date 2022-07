De Bijenkorf paar avonden eerder dicht om zomers personeelsgebrek

De Bijenkorf in Amsterdam gaat vanaf volgende week op drie doordeweekse avonden een paar uur eerder dicht. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. De maatregel geldt voor drie achtereenvolgende weken en is het gevolg van lagere personele bezetting door de vakantie.

Op maandag, dinsdag en woensdag sluit de hoofdvestiging aan de Dam om 19.00 uur in plaats van 21.00 uur. De overige avonden geldt de normale sluitingstijd van 21.00 uur, op zondag 20.00 uur.

Vakbond FNV vindt het een goede zaak: ‘De FNV dringt al langer aan op normale winkeltijden, zodat medewerkers meer grip krijgen op hun vrije tijd en ook eens een avondje kunnen doorbrengen met hun gezin. Wat de FNV betreft is deze afbouw van de koopavonden in Amsterdam een keerpunt én het startpunt van een landelijke discussie over de winkeltijden’, aldus de bond.