Moskou: voor graandeal moeten obstakels Russische export snel weg

De overeenkomsten zijn tot stand gekomen dankzij de Turkse diplomatie onder leiding van president Erdogan. In Istanbul opent woensdag een coördinatiecentrum waar afgezanten van Oekraïne, Rusland, het gastland Turkije en de VN gaan toezien op vrachtschepen en hun ladingen en op de vaarroute. Dan kan de Oekraïense export van graan weer over de Zwarte Zee. Dat moet vooral vanuit de haven van Odessa en dan varen de vrachtschepen volgens het plan veilig over een zeeroute naar de Bosporus en naar de wereldmarkten.

Een Oekraïense functionaris verwachtte dat woensdag al meteen een vrachtschip met tarwe zou kunnen uitvaren vanuit de haven van Tsjornomorsk, vlakbij Odessa. Een Turkse zegsman zei ‘mogelijk nog deze week’.

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland hebben de wereldmarkt van een enorm deel van het gebruikelijke aanbod van graan beroofd. Het leidt tot prijsstijgingen en in veel landen tot voedseltekorten. De graandeal moet het mogelijk maken dat minstens 20 miljoen ton graan dat in Oekraïense havens ligt, alsnog kan worden verscheept.