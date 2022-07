Bruggen over Waal en Rijn bij Nijmegen en Arnhem weken dicht

In Nijmegen en Arnhem zijn bruggen over de Waal en de Rijn wekenlang afgesloten voor onderhoud. In Nijmegen gaat het om De Oversteek, die tot 29 augustus afgesloten blijft. In Arnhem is de John Frostbrug gesloten tot 10 september. Beide afsluitingen zorgen voor grote omleidingen.

De Oversteek krijgt een nieuw wegdek en een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Die onderdoorgang is nodig omdat Nijmegen aan de noordkant van de Waal nieuwe woonwijken bouwt. De watersingel, die deel uitmaakt van het watersysteem in de nieuwe wijken, wordt tegelijkertijd onder de brug door geleid. Het openbaar vervoer en ander verkeer moet omrijden via de oude Waalbrug naar het stadscentrum. De gemeente waarschuwt voor vertragingen.

Vertraging is ook het gevolg van de afsluiting van de Arnhemse John Frostbrug, die bekend is door de Slag om Arnhem in 1944. Aan het onderhoud van deze brug wordt al wekenlang gewerkt, maar nu is de hele brug tot in september afgesloten voor alle verkeer, inclusief bussen en hulpdiensten. Langs de snelwegen A12 en A50 staan waarschuwingsborden dat de doorgaande route door Arnhem afgesloten is. Verkeer moet andere afslagen nemen. Het werk aan de brug moet klaar zijn voor de herdenking van de Slag om Arnhem op 16 september.