Installateur: warmtepomp zeker tot eind 2022 niet verkrijgbaar

Huiseigenaren die hun woning willen vergroenen met een warmtepomp komen voorlopig op een lange wachtlijst. Volgens installatiebedrijf Feenstra, een van de grootste spelers in Nederland, zijn de pompen zeker tot eind 2022 niet of nauwelijks verkrijgbaar.

Het bedrijf, met 850 monteurs en veertien vestigingen verspreid over het land, neemt al maanden geen nieuwe klanten aan. ‘De verwachtingen waren niet meer te managen, met wachttijden van meer dan een jaar voor mensen die een bestelling deden’, zegt een woordvoerster.

‘Onderdelen voor de warmtepompen moeten uit Oekraïne komen en de vraag is enorm’, legt de zegsvrouw uit. De aanleveringsproblemen gelden niet alleen voor warmtepompen, maar ook voor omvormers voor zonnepanelen en de panelen zelf. ‘Die moeten uit China komen, transport is hartstikke lastig.’

Monteurs

De vraag is wanneer de pompen er wel weer zijn of er dan voldoende monteurs zijn om ze te installeren. ‘Dan hebben we de producten, maar wie gaat ze aan de muur hangen? Dat blijft natuurlijk een issue. Ook onze concurrenten hebben straks met dit probleem te maken’, stelt de woordvoerster.

Zij noemt het plan van woonminister Hugo de Jonge om per 2026 de warmtepomp verplicht te stellen bij vervanging van een cv-installatie, ‘een enorme ambitie’.