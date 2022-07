Brits treinverkeer ontregeld door grote spoorstaking

Het treinverkeer in het Verenigd Koninkrijk is woensdag ontregeld omdat het spoorwegpersoneel staakt voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Ongeveer een op de vijf treinen rijdt en in sommige delen van het land ligt het treinverkeer volledig stil.

Spoorwegbeheerder Network Rail, eigenaar van bijna het hele spoornetwerk in het VK, adviseert reizigers alleen met de trein te reizen als het echt niet anders kan. Veel reizigers lijken gehoor te geven aan de oproep door bijvoorbeeld vanuit thuis te werken of voor de auto te kiezen. Op meerdere stations waar het doorgaans tijdens de ochtendspits erg druk is, was het woensdag rustig.

Aan de 24 uur durende staking doen meer dan 40.000 leden van de vakbonden RMT en TSSA mee. Deze bonden vinden dat de salarissen mee moeten stijgen met de inflatie, met 9,4 procent momenteel op het hoogste niveau in decennia. Vorige maand werd ook al drie dagen gestaakt, maar zonder succes.

Een doorbraak lijkt voorlopig nog niet in zicht. Volgens RMT hebben Network Rail en treinmaatschappijen geen nieuw loonaanbod gedaan. De bonden richten hun woede ook op transportminister Grant Shapps, die volgens Britse media als direct verantwoordelijke wordt gezien. De minister weigert gehoor te geven aan de oproep van de bonden om aan te schuiven bij de onderhandelingen. Hij vindt dat de vakbonden en spoorbedrijven zelf tot een oplossing moeten komen.