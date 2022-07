Door vakantie komen veel mensen niet opdagen voor apenpokkenprik

Op maandag en dinsdag hebben 146 mensen een eerste prik tegen het apenpokkenvirus gehaald. In totaal waren 382 mensen daarvoor uitgenodigd. Dat betekent dat er een opkomst van ongeveer 38 procent is. Drie op de vijf mensen kwamen niet opdagen. Volgens de GGD’en Amsterdam-Amstelland en Haaglanden, die de eerste vaccinaties uitvoeren, heeft dat te maken met de vakantieperiode. De mensen die nu niet zijn gevaccineerd, krijgen later een nieuwe afspraak.

In Amsterdam zijn maandag 27 van de 67 uitgenodigde mensen gevaccineerd en dinsdag 53 van de 115. Den Haag vaccineerde maandag 15 mensen, terwijl er 50 uitnodigingen voor die dag waren verstuurd. Op dinsdag werden in Den Haag 51 mensen ingeënt, op 150 uitnodigingen. De mensen die nu een prik hebben gekregen, ontvangen over vier weken een tweede inenting en zijn dan volledig gevaccineerd.

De GGD in Amsterdam noemt de zomervakantie ‘de grootste boosdoener bij de no-shows’. De dienst zegt veel te worden gebeld door mensen die op vakantie zijn en niet op de uitnodiging kunnen ingaan. De uitnodigingen zijn vorige week verstuurd. ‘Kort dag’, erkent een woordvoerster. De Haagse GGD zegt ook veel telefoontjes te krijgen van mensen die nog geen uitnodiging hebben gekregen en bang zijn dat ze de vaccinatie mislopen.

Het zijn de eerste preventieve vaccinaties tegen het virus. De GGD’en hebben uitnodigingen verstuurd aan mannen die seks hebben met mannen en aan transgender personen die hiv-positief zijn of die medicijnen nemen om te voorkomen dat ze hiv oplopen. ‘Hier zit naar verwachting een grote overlap met de hoogste risicogroep’ voor een apenpokkenbesmetting, aldus het deskundigenadvies waarop de vaccinatie is gebaseerd.

In Nederland is het apenpokkenvirus vastgesteld bij 818 mensen. De meeste positieve tests zijn in de regio’s Amsterdam en Den Haag, en daarom beginnen de preventieve vaccinaties daar. Later komen andere regio’s aan de beurt.