KPN daalt op positief Damrak na kwartaalresultaten

KPN werd woensdag bijna 1 procent lager gezet op de Amsterdamse beurs na een handelsupdate. Het telecomconcern wist in het tweede kwartaal voor het eerst in ruim tien jaar de omzet op te voeren op het vlak voor telecomdiensten aan bedrijven. Topman Joost Farwerck sprak van een ‘ommekeer’ in de zakelijke markt. Farwerck wijst er wel op dat ook KPN niet immuun is voor de hoge inflatie. Als de kosten oplopen kan dat de kostenbesparingen van het bedrijf in de weg zitten.

De beurshandel stond verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal na het slot van de Europese aandelenhandel de rente naar verwachting opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt om de hoge inflatie in de Verenigde Staten aan te pakken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 710,89 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 923,97 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

Kopgroep

De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi behoorden tot de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 2,1 procent, dankzij beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse chipmaker Texas Instruments. Ook fintechbedrijf Adyen stond in de kopgroep met een plus van ruim 2 procent. Levensmiddelenconcern Unilever klom 0,7 procent na een koopadvies door Deutsche Bank.

In de MidKap zakte Vopak 2 procent. Het tankopslagbedrijf schreef in de eerste jaarhelft 468 miljoen euro aan waarde af op zijn activiteiten en leed daardoor een fors nettoverlies.

Deutsche Bank

In Milaan steeg de Italiaanse bank UniCredit bijna 7 procent na goed ontvangen resultaten. Deutsche Bank daalde 0,7 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland waarschuwde dat het dit jaar niet lukt om een belangrijke kostendoelstelling te behalen. Ook wordt het lastiger voor het bankconcern om zijn winstdoel waar te maken.

Mercedes-Benz won 1,5 procent. De Duitse autofabrikant is positiever geworden over de winstverwachting voor dit jaar dankzij de hogere verkoopprijzen van zijn auto’s.

Lockdowns

Adidas zakte 4 procent. Het Duitse sportmerk verlaagde opnieuw zijn jaarverwachtingen vanwege het zwakke herstel van de Chinese markt door de coronalockdowns in het land. In Zürich verloor Credit Suisse 0,2 procent. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank vervangt zijn topman Thomas Gottstein, nadat het concern voor het derde kwartaal op rij diep in de rode cijfers is gedoken.

De euro was 1,0138 dollar waard, tegen 1,0120 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 95,71 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 104,91 dollar per vat.