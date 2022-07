Zuid-Holland vindt protestvlaggen gevaarlijk en haalt ze weg

Het ging bijvoorbeeld om vlaggen die loshingen, het zicht van camera’s blokkeerden of ‘die het zicht op borden of verkeerslichten belemmerden’. Eerder namen Rijkswaterstaat en diverse gemeenten al de stap om vlaggen en spandoeken weg te halen. Die zijn op veel plekken in het land opgehangen door boeren en sympathisanten die hiermee tegen het stikstofbeleid van de overheid protesteren.

‘Het recht om te demonstreren is een groot goed in ons land. Dit recht heeft wel grenzen’, legt de provincie uit. ‘Waar de veiligheid van anderen in het geding komt, waar het eigendom van een ander zonder toestemming wordt gebruikt, stopt dit recht.’ Tot nog toe is volgens de provincie al zeker één afgescheurde vlag op een rijdende auto terechtgekomen. Hoe langer vlaggen en doeken blijven hangen, des te meer risico’s ze opleveren.

Zuid-Holland roept iedereen die een vlag of doek heeft bevestigd ‘op een plek die niet van hem of haar is’ op die voor 5 augustus te verwijderen. Alles dat er daarna nog hangt, wordt opgeruimd.