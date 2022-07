Resultaten KPN en rentebesluit Fed centraal op Beursplein 5

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken woensdag vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal na het slot van de Europese aandelenhandel de rente naar verwachting opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt om de hoge inflatie in de Verenigde Staten aan te pakken. Ook komen opnieuw veel bedrijven met resultaten. Op het Damrak opende AEX-fonds KPN de boeken. Het telecomconcern wist in het tweede kwartaal voor het eerst in ruim tien jaar de omzet op te voeren op het vlak voor telecomdiensten aan bedrijven. Topman Joost Farwerck sprak van een ‘ommekeer’ in de zakelijke markt.

Beleggers verwerken ook nog de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die dinsdag na de slotbel op Wall Street werden vrijgegeven. Hoewel de kwartaalcijfers wat lager uitvielen dan verwacht gingen de aandelen van beide bedrijven flink omhoog in de nabeurshandel.

Ook gaat de aandacht uit naar de energiecrisis in Europa. Het Russische staatsgasconcern Gazprom gaat vanaf woensdag de leveringen via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 aan Duitsland verlagen naar 20 procent. Eerder had Gazprom die leveringen al verlaagd naar 40 procent. Het bedrijf wijst onderhoudswerkzaamheden aan als reden voor de verdere verlaging, maar critici in Europa zeggen dat Moskou Duitsland wil straffen voor de westerse sancties tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne.

Hoger

De AEX-index lijkt hoger te beginnen aan de belangrijke Fed-dag. Levensmiddelenconcern Unilever zal mogelijk profiteren van een koopadvies door Deutsche Bank. Elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting eveneens met winsten openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. In Tokio eindigde de Nikkei 0,2 procent hoger.

Ook Vopak opende de boeken. Het tankopslagbedrijf zag de bezettingsgraad oplopen in het tweede kwartaal en boekte meer omzet. Het bedrijf schreef in de eerste jaarhelft wel 468 miljoen euro aan waarde af op zijn activiteiten en leed daardoor een fors nettoverlies.

Adidas

Het Duitse sportartikelenmerk Adidas verlaagde opnieuw zijn jaarverwachtingen vanwege het zwakke herstel van de Chinese markt door de coronalockdowns in het land. In Zürich staat Credit Suisse in de belangstelling. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank leed opnieuw verlies en vervangt zijn topman Thomas Gottstein.

De euro was 1,0148 dollar waard, tegen 1,0120 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 95,69 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 104,93 dollar per vat.