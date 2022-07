Federal Reserve komt met nieuwe renteverhoging

De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve gaat woensdag opnieuw de rente verhogen in zijn strijd tegen de hardnekkig hoge inflatie in de Verenigde Staten. Naar verwachting gaat de rente met 0,75 procentpunt omhoog, net als bij de rentevergadering in juni. Dat was toen de grootste rentestap sinds 1994.

De tweedaagse beleidsvergadering van de Fed is dinsdag begonnen. Het rentebesluit wordt woensdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) bekendgemaakt. Daarna geeft Fed-voorzitter Jerome Powell een toelichting. De Fed heeft dit jaar de rente al meerdere keren verhoogd.

De inflatie in de VS is in juni opgelopen naar meer dan 9 procent, het hoogste niveau in ruim veertig jaar. De inflatie wordt vooral aangejaagd door de sterk gestegen energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar ook door hogere prijzen voor levensmiddelen en andere goederen en diensten. Door de hoge inflatie wordt de koopkracht van Amerikaanse huishoudens ondermijnd.

Er is wel vrees dat de sterke renteverhogingen van de Fed een economische recessie kunnen veroorzaken. Later deze week komt een voorlopige raming naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal kromp de grootste economie van de wereld nog.

De bestrijding van de hoge inflatie is ook een prioriteit voor de regering van president Joe Biden. Zijn populariteit staat onder druk door de sterk opgelopen consumentenprijzen, omdat huishoudens financieel hard worden geraakt in de portemonnee.