EuroGames voor lhbti’ers van start in Nijmegen

De EuroGames, een internationaal sportevenement voor lhbti’ers, worden woensdag geopend in Nijmegen. Vier dagen lang zijn er wedstrijden in de stad. Het toernooi vraagt aandacht voor inclusiviteit in de sport en vindt jaarlijks plaats in een Europese stad. Volgens de organisatie doen er meer dan 2000 atleten van allerlei niveaus uit 42 landen mee.