Gaslevering Nord Stream 1 omlaag naar 20 procent van capaciteit

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom verlaagt de gaslevering via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 naar 20 procent van de totale capaciteit. Het bedrijf gaf als reden het onderhoud aan een turbine. De gastoevoer tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee behaalde eerder al niet de volledige capaciteit, volgens Moskou door ander onderhoud. Een deel van de Nederlandse industrie krijgt een klap door de afschaling, verwacht ondernemersorganisatie FME.

Vanaf woensdag stroomt er per dag 33 miljoen kubieke meter gas door Nord Stream 1, gaf Gazprom aan. De pijplijn werd vorige week weer in gebruik genomen na tien dagen van onderhoudswerkzaamheden. Een turbine was naar Canada gebracht voor onderhoud en mocht in de tussentijd niet terug vanwege sancties die waren opgelegd aan Rusland vanwege de inval in Oekraïne.

Het Kremlin gaf eerder aan dat zodra de turbine terug is in Rusland, deze meteen zal worden geïnstalleerd. De Duitse regering zei al dat verdere verlaging van de gastoevoer door Nord Stream 1 niet te rechtvaardigen was. Berlijn heeft vaker gezegd dat Moskou gasleveringen als chantagemiddel inzet vanwege de Duitse steun aan Oekraïne.

In Nederland krijgen metaalbedrijven het meeste last van het afschalen van de capaciteit voor gasleveringen in de Nord Stream 1-pijplijn, verwacht ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. ‘Ongeveer een kwart van de kostprijs van een product bestaat uit energie. Gaat die kostenpost omhoog, dan heeft dat natuurlijk enorme gevolgen’, zegt de organisatie. Signalen dat bedrijven nu al in de problemen zitten, heeft FME nog niet.

Volgens gastransporteur Gasunie heeft de verlaagde capaciteit ‘op dit moment geen effect’. Gasunie verwijst daarbij naar een eerder rapport waarin de transporteur becijferde dat Nederland een jaar zonder Russisch gas zou kunnen. Hans Grünfeld, voorzitter van belangenbehartiger van de zakelijke energie- en watergebruikers VEMW, heeft wel zorgen over de verlaagde capaciteit. ‘Wij hebben de pijplijn nodig om ons voor te bereiden op het winterseizoen. President Poetin gebruikt de pijplijn om het Westen onder druk te zetten.’

Dinsdag werden de 27 EU-landen het eens over gasbesparingen in de komende maanden. Die moeten voorkomen dat huishoudens, belangrijke bedrijven en ziekenhuizen zonder verwarming komen te zitten als Rusland de gaskraan volledig zou dichtdraaien.

De Europese gasprijs ging dinsdag verder omhoog door de zorgen over de Russische leveringen. De prijs steeg tot boven de 200 euro per megawattuur op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs. Dat is het hoogste niveau sinds maart.