Een woning aan de Goedenrade in Den Bosch is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaar beschadigd geraakt door een explosie. De oorzaak van de explosie is onbekend.

De voorzijde van de woning heeft volgens de politie grote schade opgelopen en het pand wordt op veiligheid gecontroleerd. De bewoners, een gezin, waren thuis toen het incident rond 01.30 gebeurde. Zij worden elders opgevangen. Enkele aangrenzende woningen zijn uit voorzorg ontruimd.