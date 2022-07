ABN: apotheken hebben groeiende tekorten aan mensen en medicijnen

Apotheken kampen met een groeiend tekort aan medewerkers. Ook hebben ze regelmatig te weinig medicijnen om aan hun klanten mee te geven. En de druk op de apotheken zal in de komende jaren alleen maar toenemen door de vergrijzing, waarschuwen analisten van ABN AMRO.

Volgens het woensdag gepubliceerde rapport is ongeveer een op de zes medewerkers van apotheken ouder dan 60 jaar. Daarom verwacht ABN AMRO in de komende tien jaar ‘een grote uitstroom van apothekers’. In sommige wijken komt daardoor ‘de continuïteit van deze zorg onder druk te staan’.

De achterban van de overblijvende apotheken zal bovendien verschuiven ‘van incidentele naar chronische patiënten en uiteindelijk naar zorg-intensieve patiënten’. Die mensen hebben meer medicatie nodig dan nu, en de apothekers zullen er steeds meer werk aan hebben om die patiënten de goede medicijnen te geven en ze goed voor te lichten. Daarom is het belangrijk dat apothekers goed samenwerken met huisartsen en wijkverpleegkundigen, zegt ABN.

Sinds 2010 is het aantal tekorten aan medicijnen flink toegenomen. Dat de apotheken niet altijd genoeg geneesmiddelen beschikbaar hebben, komt volgens de onderzoekers ‘door problemen met productie, distributie en kwaliteit, maar ook om economische redenen’. ‘Zo is Nederland door de lage prijzen en het lage inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied.’

Apothekers zijn per week meer dan 17 uur bezig met proberen de tekorten op te lossen, heeft ABN uitgerekend. Ze moeten niet alleen alternatieve middelen zoeken, maar dat ook uitleggen aan de patiënt én de verzekeraar. Dat gaat ten koste van het gewone werk. Vanaf volgend jaar moeten apotheken wel een minimale voorraad op reserve hebben, en de analisten noemen dit een positieve stap.