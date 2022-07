Trump: misschien moeten we het nog maar een keer doen

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in een toespraak in Washington gezinspeeld op een terugkeer naar het Witte Huis. Hij klaagde opnieuw dat de laatste verkiezingen, die hij fors verloor, frauduleus zouden zijn geweest. ‘Misschien moeten we het gewoon nog een keer doen’, zei de Republikein onder applaus en gejuich van zijn publiek. ‘Misschien moeten we het nog maar een keer doen.’

Trump was voor het eerst in de Amerikaanse hoofdstad sinds hij 18 maanden geleden geleden vertrok uit het Witte Huis na de verloren verkiezingen. Sinds hij op 20 januari vorig jaar zijn laatste vlucht in het presidentsvliegtuig Air Force One van Washington naar Florida maakte, is Trump een figuur gebleven die de Verenigde Staten tot op het bot verdeelt. Hij blijft onverminderd twijfel zaaien over zijn nederlaag tegen Joe Biden: de zege zou hem zijn ontnomen en eigenlijk is hij de winnaar.

In Washington waren de afgelopen weken hoorzittingen in het parlement over de dodelijke bestorming van het parlementsgebouw Capitool begin vorig jaar door een meute Trump-aanhangers. Zij wilden met geweld proberen de verkiezingsuitslag ongedaan te maken.