Rusland meldt verovering grootste kolencentrale van Oekraïne

Russische troepen hebben naar eigen zeggen bij Svitlodarsk in de Oost-Oekraïense regio Donetsk de grootste kolencentrale van Oekraïne onder controle gekregen. De pro-Russische separatisten in Donetsk hebben foto’s verspreid van Russische huurlingen van de zogenoemde Wagner-groep voor het kantoor van de kolencentrale. Volgens andere berichten gaan de gevechten rond de energiecentrale, die sinds eind mei aan de gang zijn, echter nog door.

De Oekraïense legerstaf noemt de situatie bij de centrale niet in het avondrapport over de situatie. In het ochtendbericht maakte de militaire leiding nog melding van luchtaanvallen op Oekraïense posities op het terrein van de energiecentrale. Het Oekraïense leger berichtte ook over gevechten iets meer naar het westen. Aan de oostkant zouden Russische aanvallen met succes zijn afgeslagen.

Ook op andere plekken aan het front in Donetsk en in de aangrenzende regio Charkov zijn Oekraïense militairen er volgens Kiev in geslaagd hun posities te handhaven, terwijl Rusland tientallen plaatsen bestookte met artillerie en luchtaanvallen.

Oekraïne is inmiddels vijf maanden bezig de Russische aanval af te weren. In die periode hebben Russische troepen grote delen van Oost- en Zuid-Oekraïne veroverd.