LVMH verkoopt meer luxe tassen en champagne ondanks inflatie

De omzet klom in de eerste zes maanden van dit jaar met 28 procent vergeleken met een jaar geleden, tot 36,7 miljard euro. Volgens LVMH was bij alle bedrijfsonderdelen sprake van groei. De onderneming zegt dat met name in Europa, Japan en de Verenigde Staten de verkoop flink toenam. In China had het concern wel last van de coronalockdowns.

De nettowinst lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar, op 6,5 miljard euro. Topman Bernard Arnault sprak in een toelichting van een uitstekende start van het jaar en gaf aan vertrouwen te hebben in de tweede jaarhelft. Hij zei wel waakzaam te zijn door de huidige geopolitieke onrust in de wereld en de situatie rond corona.

LVMH is ook het moederbedrijf van horlogemerk Bulgari en van Hennessy-cognac. Het bedrijf is verder actief in de markten voor onder meer parfum, cosmetica en sieraden.