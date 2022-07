Unilever omhoog in AEX na cijfers, Just Eat en Randstad onderuit

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een kleine min gesloten. Levensmiddelenconcern Unilever kwam met beter dan verwachte resultaten en stond bij de koplopers in de hoofdindex op Beursplein 5. Grootste dalers waren maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en uitzender Randstad.

De AEX sloot met een verlies van 0,1 procent op 706,26 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 919,39 punten. In Parijs en Frankfurt stonden dalingen tot 0,9 procent op de koersborden. Londen eindigde vrijwel onveranderd.

Unilever won bijna 4 procent. Het bedrijf achter merken als Knorr, Ola en Dove boekte meer omzet in de eerste jaarhelft dankzij prijsverhogingen en schroefde de omzetverwachting voor het hele jaar op. Grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was Philips met een plus van 4,6 procent. Het zorgtechnologiebedrijf zakte maandag nog bijna 8 procent na tegenvallende resultaten.

Fugro

Just Eat Takeaway bungelde onderaan de AEX met een verlies van bijna 10 procent. Daarna kwam Randstad dat 7,7 procent inleverde. De uitzender profiteerde van de krapte op de arbeidsmarkt en boekte een recordomzet in het tweede kwartaal. Het bedrijf blijft echter wel voorzichtig vanwege de onzekere economische ontwikkelingen rond de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne.

In de MidKap verloor Fugro 4 procent na publicatie van cijfers. De bodemonderzoeker meldde daarnaast 116 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen, die met korting werden verkocht. Fitnessketen Basic-Fit ging meer dan 4 procent omlaag na een verkoopadvies door investeringsbank Berenberg.

Olie

UBS zakte 9,7 procent in Zürich na tegenvallende resultaten. De Nederlandse topman Ralph Hamers sprak van ‘een van de uitdagendste periodes in de afgelopen tien jaar’ voor de Zwitserse bank. In Londen werd easyJet licht lager gezet. De Britse prijsvechter leed afgelopen kwartaal fors verlies als gevolg van organisatorische problemen op luchthavens, waaronder Schiphol.

De euro was 1,0120 dollar waard, tegen 1,0214 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 95,50 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 104,72 dollar per vat.