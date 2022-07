Macron hekelt Afrikaanse ‘hypocrisie’ over Russische invasie

Macron deed zijn oproep dinsdag op een persconferentie in de Kameroense hoofdstad Yaoundé, waar hij te gast was bij zijn ambtgenoot Paul Biya. De Franse president is op rondreis door Afrika en bezoekt later Benin en Guinee-Bissau. Hij spreekt daar onder meer over de oorlog in Oekraïne en de wereldwijde voedselcrisis, maar ook over de veiligheidssituatie in Afrika zelf. Na de Franse aftocht uit Mali, eerder dit jaar, wil Macron de Afrikaanse landen ervan overtuigen dat ze samen aan de veiligheid van het continent kunnen werken.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov bezocht de afgelopen dagen ook een aantal landen in Afrika, waaronder Congo, Oeganda en Egypte. Hij benadrukte daar dat de Russische positie inzake Oekraïne gerechtvaardigd is en dat de voedseltekorten te wijten zijn aan westerse sancties. Macron zei dat juist Rusland voedsel bewust inzet als oorlogswapen en dat vooral Afrika daar de dupe van is.