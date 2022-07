Bedrijfsleven: EU moet zich beter wapenen tegen gasonzekerheid

De 27 lidstaten werden het dinsdag eens over vrijwillige gasbesparingen van 15 procent in het komende half jaar. Die moeten voorkomen dat huishoudens, belangrijke bedrijven en ziekenhuizen zonder verwarming komen te zitten als Rusland de gaskraan volledig zou dichtdraaien. Als de energiezekerheid in gevaar dreigt te komen, kunnen de lidstaten bovendien besluiten om verplichte besparingsmaatregelen in te voeren.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland helpt het EU-plan om de afhankelijkheid van Rusland voor gas te verminderen. Maar dan moet de overheid ook bij gaan springen, stellen ze. De werkgeversorganisaties hamerden andermaal op ‘maximale’ inzet van de overheid bij de aanleg van energie-infrastructuur, vergunningen en faciliteiten voor besparen en verduurzamen van bedrijfsprocessen.

Zorgen

Volgens de organisaties maken bedrijven zich al langere tijd zorgen over de stijgende energiekosten. Sommige bedrijven die de hogere prijzen niet kunnen doorberekenen, ‘komen al in de knel’, aldus de werkgeversorganisaties.

Het recente rapport van gastransporteur Gasunie noemden de werkgeversclubs onlangs al ‘hoopgevend’. Daarin stelde de Gasunie dat Nederland deze winter niet in de problemen komt met gas, zelfs al schroeven de Russen de gaskraan een jaar lang dicht. Volgens de organisaties stelde het rapport ‘een beetje gerust’, maar ze waarschuwden ook dat ‘we ons er niet door in slaap moeten laten sussen’.

VEMW, de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers, uitte daarentegen kritiek op het Gasunie-rapport en vond dat de overheid en andere partijen ‘laconiek’ tegen de gassituatie aankeken. Dat kwam volgens voorzitter Hans Grünfeld door de vele mitsen en maren die het rapport opsomde.