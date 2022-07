WSJ: e-commercebedrijf Shopify schrapt 10 procent van banen

Het Canadese e-commercebedrijf Shopify gaat ongeveer duizend banen schrappen, wat neerkomt op circa 10 procent van het personeelsbestand. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van een interne memo. Tijdens de coronapandemie is Shopify hard gegroeid omdat mensen veel vaker via internet aankopen deden, maar dat is nu steeds minder aan het worden.

Het nieuws werd medegedeeld aan het personeel door topman en oprichter Tobias Lütke. Het in 2006 opgerichte Shopify helpt bedrijven met het opzetten van eigen webshops. Volgens Lütke is de ingreep nodig omdat consumenten weer vaker in gewone winkels gaan shoppen en dus de vraag naar de diensten van Shopify minder sterk is.

Het banenverlies vindt bij alle divisies plaats, maar vooral bij werving, ondersteuning en verkoop. Tijdens de coronacrisis nam het in Ottawa gevestigde Shopify juist nog veel extra mensen aan om zo te kunnen groeien. Het bedrijf heeft al gewaarschuwd dat de omzetgroei dit jaar zal afzwakken. Op de beurs in New York is het aandeel Shopify dit jaar meer dan 70 procent in waarde gedaald na in november een piek te hebben bereikt.