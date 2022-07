Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer onder de 1100

Voor het eerst in anderhalve week liggen er in de Nederlandse ziekenhuizen minder dan 1100 mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Het waren er dinsdag in totaal 1092, volgens de registraties van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 32 patiënten minder dan een dag eerder.

De afgelopen dagen was het aantal opgenomen coronapatiënten vrij stabiel, na een toename die begin juni was ingezet. Op 2 juni lagen in totaal 322 mensen in het ziekenhuis met corona. Naarmate het aantal besmettingen opliep, steeg dat aantal gestaag door. Aan die stijging lijkt nu een einde te zijn gekomen, net als aan de toename van het aantal geregistreerde positieve testen.

Anders dan in eerdere fases van de coronapandemie, liggen bijna alle patiënten met corona op verpleegafdelingen. Op de intensive cares liggen volgens de nieuwste cijfers 46 coronapatiënten die ernstig ziek zijn. Dat zijn er twee minder dan maandag.

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken.