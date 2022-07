Randstad: arbeidsmigratie nodig in jacht op hoogopgeleide mensen

Om voldoende hoogopgeleid personeel in Nederland te vinden moet onder andere gekeken worden naar arbeidsmigratie. Dat moet, in combinatie met opleidingen, een oplossing bieden voor personeelstekorten bij onder andere IT-bedrijven en in het onderwijs. Dat zei topvrouw Dominique Hermans van Randstad Nederland in een update over de arbeidsmarkt.

Op dit moment is de arbeidsmarkt krap bij alle beroepsgroepen. Maar op de langere termijn voorziet Randstad dat het aantal werkzoekenden voor een baan waar geen of weinig startkwalificaties voor nodig zijn, zoals kassamedewerkers of kelners, weer toeneemt. In de andere groepen blijft het voor werkgevers ook over enkele jaren lastig om arbeidskrachten te vinden. Volgens de prognose van het uitzendconcern blijft de krapte het grootst bij de beroepen waarvoor een hbo- of universitaire opleiding moet zijn afgerond.

‘Ik denk dat arbeidsmigratie op die hogere profielen noodzakelijk gaat zijn. Ik zie ook dat in Nederland daar nu meerdere stemmen voor opgaan en dat mensen ook beginnen uit te dragen dat dit noodzakelijk is’, aldus Hermans.

Waterbedeffect

Opleidingen zouden er verder voor kunnen zorgen dat IT-bedrijven meer keuze hebben in de zoektocht naar personeel. ‘Als je nu kijkt naar IT, dan hebben we als Randstad Groep mensen opgeleid die wel de juiste basisvaardigheden hebben maar geen diploma als IT’er. Die zijn bijgeschoold tot IT’er.’

Om een waterbedeffect te voorkomen waardoor bij beroepen in het middensegment tekorten gaan ontstaan, is het volgens de Randstad-topvrouw belangrijk om ook daar via opleidingen een grotere talentenpoel te laten ontstaan. Zo zouden kelners of kassamedewerkers kunnen worden opgeleid tot verpleegkundige of pedagogisch medewerker in de kinderopvang.

De Europese Commissie kwam het afgelopen voorjaar met plannen om het voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie gemakkelijker te maken om hier te komen werken. Zo zou een gecombineerde aanvraagprocedure voor een baan en verblijfsrecht in de EU het werkgevers eenvoudiger maken om personeel van buiten het landenblok te werven.