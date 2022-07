Ex-bondskanselier Schröder op vakantie in Moskou

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is een paar dagen op vakantie in Moskou. Moskou is een erg mooie stad, verduidelijkte hij. Hij heeft dit volgens Duitse media gezegd toen hij werd gesignaleerd bij een hotel in het centrum van de Russische hoofdstad.

Hij is volgens Duitse media via Bakoe met Azerbeidzjan Airlines naar Moskou gevlogen. In Duitsland en Rusland wordt druk gespeculeerd dat zijn bezoek te maken kan hebben met de sterke vermindering van gasleveringen door Rusland aan de Europese Unie als gevolg van de sancties die het landenblok tegen Rusland heeft afgekondigd.

Schröder zou mogelijk hier zijn vriend president Vladimir Poetin over spreken tijdens ‘zijn vakantie in de mooie stad Moskou’. Een Kremlin-woordvoerder sloot dat niet uit.

Topfunctie

De politicus was van 1998 tot 2005 regeringsleider in Duitsland en spande zich ook daarna in om de betrekkingen en onderlinge handel tussen Duitsland en Rusland te verbeteren. Hij kreeg een topfunctie bij het Russische staatsoliebedrijf Rosneft. Hij werd bovendien drie weken voor de Russische aanval op Oekraïne voorgedragen als lid van het bestuur van gasgigant Gazprom. Hij stond aan de wieg van de gaspijpleiding Nordstream die gas van de onderneming van Rusland naar Duitsland brengt.

Schröder bleef na de Russische aanval werken in Rusland en liet geen onvertogen woord vallen over de oorlog. Maar onder hevige druk van de publieke opinie en zijn eigen sociaaldemocratische partij SPD heeft hij zich uiteindelijk als bestuurslid van Rosneft teruggetrokken en neemt hij geen topfunctie aan bij Gazprom.