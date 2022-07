Reünisten: leden corps A’dam kunnen voorbeeldfunctie niet houden

De vier in opspraak geraakte leden van de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. kunnen niet hun voorbeeldfunctie behouden. Dat vindt het bestuur van de Vereniging van Reünisten, die de vrouwonvriendelijke uitspraken zondag tijdens het lustrumherendiner veroordeelt. De sprekers moeten zich dinsdag verantwoorden voor hun vrouwonvriendelijke uitlatingen, staat in een brief van het bestuur van de reünisten.

‘Wij, bestuur van de VvR, kunnen ons niet voorstellen dat degenen die in woord de cultuurverandering bespotten nog hun voorbeeldfunctie kunnen blijven vervullen. Niet ten opzichte van leden, niet ten opzichte van de nuldejaars die vanaf volgende week starten.’ Van de mannelijke sprekers zou een aantal functies hebben binnen de hoogste organen van de studentenvereniging.

Tijdens het diner zou naar vrouwen zijn verwezen als ‘sperma-emmers’ en zij zouden ‘niks en niks meer zijn dan een hoer’. Mannen zouden ‘de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken’. De studentenvereniging kondigde maandag al een onderzoek aan naar deze uitlatingen.

Cultuurverandering

Het bestuur van de reünisten spreekt van ‘zeer laakbare teksten’. ‘Teksten die niet anders dan bevestigen dan dat deze sprekers de noodzaak tot cultuurverandering nog niet hebben begrepen. Teksten die voorbereid waren en waarbij kennelijk geen van hen heeft gedacht, ‘kan dit eigenlijk wel’?’

Volgens de Vereniging van Reünisten is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een cultuurverandering binnen Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. ‘We weten dat verandering van gedrag jaren duurt, dat jarenlang ingesleten gebruiken en gewoonten niet zomaar verdwijnen, zelfs niet als daar de noodzaak toe is.’ Volgens de reünisten heeft de senaat steun nodig bij het verder brengen van de reeds ingezette stappen om dit te verwezenlijken. ‘Verandering is taai en cultuurverandering, zeker binnen het corps, is een enorme opgave. Onze indruk is, ondanks het gebeurde, dat ze goed bezig zijn en ze alle steun kunnen gebruiken.’

Hoopgevend

Het bestuur van de Vereniging van Reünisten zegt het verder ‘hoopgevend’ te vinden dat maandag zo’n vierhonderd - voornamelijk vrouwen - een brief hebben gestuurd aan de rector van A.S.C/A.V.S.V om hun ongenoegen te uiten.