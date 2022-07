Amazon verhoogt prijzen Prime in Europa, maar niet in Nederland

Het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon gaat de prijzen voor zijn bezorg- en streamingdienst Prime in Europa verhogen. In Nederland waar Amazon voet aan de grond probeert te krijgen, blijft de prijs voor een Prime-lidmaatschap echter onveranderd, verklaarde een woordvoerster desgevraagd. Amazon biedt in Nederland een Prime-abonnement aan voor 2,99 euro per maand na een gratis proefmaand.

In een verklaring noemde Amazon de ‘hoge inflatie en bedrijfskosten’, evenals snellere leveringen en meer inhoud om te streamen als oorzaken voor de prijsstijgingen. In sommige landen is het de eerste prijsverhoging sinds 2018.

In Duitsland, de op een na grootste markt van Amazon na de Verenigde Staten, stijgen de kosten voor een jaarlijks Prime-lidmaatschap met 30 procent tot 89,90 euro. Dit betekent ook dat Nederlanders met een Duits abonnement op Amazon Prime meer moeten betalen. Alleen de kosten voor een Nederlands Prime-lidmaatschap blijven ongewijzigd. Voordat Amazon een aparte Nederlandse webwinkel had, werd ons land bediend vanuit de Duitse webwinkel.

15 september

In het Verenigd Koninkrijk, de op twee na grootste markt, wordt het lidmaatschap 20 procent duurder. In Spanje, Italië en Frankrijk gaan Prime-leden jaarlijks tussen de 39 en 43 procent meer betalen. De wijzigingen worden van kracht vanaf 15 september wanneer mensen voor het eerst lid worden of wanneer ze hun abonnement verlengen.

In februari dit jaar schroefde het bedrijf al de prijzen voor Amazon Prime in de Verenigde Staten op om de hogere personeelskosten en de impact van de hoge inflatie op te vangen.