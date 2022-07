Oekraïne meldt zware bombardementen aan zuidkust

Het zuiden van Oekraïne is dinsdagochtend volgens de regionale autoriteiten getroffen door ‘massale’ Russische bombardementen. Het zou gaan om de kustplaats Zatoka, ten zuiden van Odessa, en de stad Mikolajiv. Volgens het leger zouden in Mikolajiv ook raketten op haveninfrastructuur terechtgekomen zijn.

De gouverneur van Mikolajiv zegt dat er ‘kritieke infrastructuur’ beschadigd is geraakt, maar het is niet duidelijk of dit de haven betreft. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. De stad ligt dicht bij de frontlinie in Zuid-Oekraïne en wordt daardoor vaak getroffen door Russische beschietingen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski plaatste een video op sociale media van verwoeste gebouwen in Zatoka, een populaire badplaats aan de Zwarte Zee. Hij schrijft erbij dat het een gewoon dorp is, ‘zonder bases, zonder troepen, de Russische terroristen wilden gewoon schieten’.

Volgens het Oekraïense leger komen de Russische raketten van vliegtuigen die boven de Zwarte Zee vliegen. De aanvallen op de kust komen slechts een paar dagen nadat Rusland en Oekraïne een deal sloten om graan te kunnen exporteren via de Zwarte Zee. Zaterdag beschoten de Russen al de haven van Odessa. Veel internationale leiders en organisaties reageerden woedend op die aanval en vreesden dat de graandeal in gevaar zou komen. Oekraïne hoopt deze week het verschepen van graan te kunnen hervatten.